زلزال بقوة 7,7 درجة يضرب قبالة سواحل أندونيسيا

قُتل شخص على الأقل ووقع أربعة جرحى، في زلزال قوي ضرب شرق اندونيسيا في وقت مبكر السبت، حسب فرق الإغاثة.

ويجري حاليًا تقييم مدى الأضرار بعد الزلزال الذي بلغت قوته 7,7 درجات، حسب هيئة المسح الجيولوجي الأميركية والذي وقع قبالة جزيرة فلوريس.

وكانت حصيلة سابقة أفادت عن وقوع قتيلين.

وحدد المرصد الأميركيّ مركز الزلزال الذي وقع في الساعة 5,58 (21,58 ت غ) قبالة سواحل شمال الجزيرة، على بعد نحو 68 كيلومترًا شمال غرب مقاطعة اندي، وعلى عمق 10 كيلومترات فقط.

وأعقبت الزلزال هزتان ارتداديتان في نفس المنطقة بقوة 5,6 و5,9 درجة.

وحذرت السلطات الإندونيسية من حدوث تسونامي، غير أن التحذير رفع بعد وقت قصير.