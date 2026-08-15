زلزال بقوة 6,9 درجات يضرب إندونيسيا للمرة الثانية في يوم واحد

ضرب زلزال بقوة 6,9 درجات جزيرة سومطرة في غرب إندونيسيا السبت، بحسب ما أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، وذلك بعد ساعات قليلة من زلزال بقوة 7,7 درجات ضرب الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا.ويقع مركز الزلزال في بيماتانغسيانتار على بعد نحو 126 كيلومترا جنوب شرق عاصمة الجزيرة ميدان. ولم يصدر أي تحذير من حدوث تسونامي.وأسفر الزلزال السابق الذي ضرب شرق البلاد صباح السبت، عن مقتل 38 شخصا.