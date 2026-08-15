أردوغان: استمرار الهجمات الإسرائيلية على لبنان مصدر قلق كبير لتركيا

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن استمرار الهجمات الإسرائيلية على لبنان يشكل مصدر قلق كبير لتركيا، مؤكداً أهمية الدور الأميركي في وقف الحرب على لبنان.



وقال أردوغان في حديث لقناة "الجزيرة" أنه بحث مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في خلال زيارته الأخيرة إلى تركيا ضرورة وقف الحرب على لبنان.



وفي الملف السوري، أعلن الرئيس التركي أنه سيزور سوريا في خلال الفترة المقبلة، مشدداً على أن سوريا لن تكون وحدها، وأن أنقرة ستبذل ما في وسعها لدعم استقرارها.



كما أكد أن أكراد سوريا سيكون لهم نصيب من السلام والاستقرار، وأن تركيا ستواصل تعزيز علاقاتها مع الأكراد والحفاظ على حقوقهم في دول المنطقة.



وتطرق الرئيس التركي إلى اتفاقية مكة، موضحاً أنها تنص على اتخاذ الدول الموقعة خطوات موحدة في حال تعرضت إحداها لاعتداء خارجي، ومعتبراً أن الاتفاقية بعثت برسالة مهمة إلى العالم.