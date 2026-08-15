قطر تنفي "بشكل قاطع" احتجاز طيارين إيرانيين

نفت قطر بشدة احتجاز طيارين إيرانيين، بعدما طالب مسؤول عسكري ايراني بالإفراج عن ثلاثة طيارين قال إنهم احتجزوا في قطر أثناء الحرب في الشرق الاوسط.



وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري عبر منصة "اكس": "ننفي بشكل قاطع الادعاءات التي تم تداولها بشأن احتجاز طيارين إيرانيين، ونستغرب هذه التصريحات المضللة في هذا التوقيت تحديدا، في ظل استمرار المساعي والجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد في المنطقة".





