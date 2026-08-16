مقتل 51 شخصا وإجلاء الآلاف بعد الزلزال الذي ضرب إندونيسيا

أعلنت السلطات اليوم، أنه تم إجلاء حوالي 5000 شخص بعد أن ضرب زلزال بقوة 7.7 درجات منطقة في شرق إندونيسيا، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 51 شخصا وإغلاق الطرق وتسبب بانهيارات أرضية.



وأعلن نائب وزير الصحة بنجامين باولوس أوكتافيانوس في اجتماع بثه التلفزيون أن 36 شخصا أصيبوا بجروح خطيرة في الزلزال الذي وقع صباح أمس السبت في إقليم نوسا تينجارا الشرقي، بينما أصيب 77 آخرون بجروح طفيفة.



ويُعد هذا الزلزال، الذي أعقبه نحو 341 هزة ارتدادية، الأسوأ الذي تشهده إندونيسيا منذ سنوات. ولقي مئات الأشخاص حتفهم إثر زلزال وقع في جاوة الغربية عام 2022.



وأفادت وكالة الحد من الكوارث بأن أكثر من 3300 شخص في منطقة سيكا قاموا بالإخلاء الذاتي أو تقطعت بهم السبل في صالة رياضية.



وتقطعت السبل ببعض سكان سيكا خارج منازلهم المنهارة تحت خيمة موقتة مصنوعة من القماش المشمع، بينما تلقى بعض الأشخاص العلاج في خيمة خارج مستشفى في مدينة ماوميري الساحلية.



وقال سيمون سوباندي، نائب حاكم سيكا، لقناة (كومباس تي في) الإخبارية: "لم يجرؤ جميع سكان سيكا تقريبا على البقاء داخل منازلهم، لذا ناموا في الشرفات أو في خيام بالخارج".



وأعلن أمين مجلس الوزراء تيدي إندرا ويجايا في بيان، أنه تم نشر أكثر من 3500 من أفراد الجيش والشرطة في المنطقة.



وذكرت وكالة البحث والإنقاذ الإندونيسية أن فرق الإنقاذ تمكنت من الوصول إلى أجزاء من مدينة ماوميري كانت مقطوعة بسبب الانهيارات الأرضية. وأفادت وكالة الحد من الكوارث بأن معظم المفقودين علقوا تحت الأنقاض، وأن أكثر من 1300 منزل تضررت.



وقالت شركة الطاقة الحكومية بيرتامينا إن 20 محطة وقود توقفت عن العمل بسبب انقطاع التيار الكهربائي.



وذكرت وكالة الحد من الكوارث أن حكومة نوسا تينغارا الشرقي تدرس إعلان حالة الطوارئ في الإقليم، مما سيسمح للسلطات بتعبئة الموارد والتمويل.



وتقع إندونيسيا، وهي أرخبيل شاسع يبلغ عدد سكانه 290 مليون نسمة، على "حلقة النار في المحيط الهادئ"، وهي منطقة نشطة زلزاليا تلتقي فيها الصفائح التكتونية، مما يؤدي إلى وقوع زلازل وانفجارات بركانية متكررة.

