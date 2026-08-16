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زلزال بقوة 6,4 درجات قبالة أرخبيل فانواتو في المحيط الهادئ
أخبار دولية
2026-08-16 | 00:45
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زلزال بقوة 6,4 درجات قبالة أرخبيل فانواتو في المحيط الهادئ
وقع زلزال بقوة 6,1 درجات قبالة أرخبيل فانواتو في المحيط الهادئ، على ما أعلن المعهد الأميركي للدراسات الجيولوجية.
وحُدد مركز الزلزال على مسافة 56 كلم شمال شرق قرية بورت أولري الصغيرة في جزيرة إسبيريتو سانتو على عمق 188 كلم، بحسب المعهد.
ولم ترد في الوقت الحاضر تقارير عن أضرار كما لم تُصدر دائرة الكوارث الطبيعية في فانواتو إنذارا من حصول تسونامي.
وتقع الكثير من الزلازل في فانواتو، الأرخبيل المنخفض الارتفاع الواقع على حزام النار الزلزالي، وهو قوس من النشاط التكتوني المكثف يمتد عبر جنوب شرق آسيا وحوض المحيط الهادئ.
وتُصنّف فانواتو من بين أكثر الدول عرضة للكوارث الطبيعية كالزلازل والعواصف والفيضانات وتسونامي، وفقا لتقرير المخاطر العالمية السنوي.
أخبار دولية
زلزال
أرخبيل فانواتو
المحيط الهادئ
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