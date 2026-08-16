طهران تتهم قطر بتعطيل تحقيق بشأن مصير طيارين إيرانيين

نقلت وسائل إعلام إيرانية عن مسؤول عسكري قوله إنه على قطر السماح لفريق إيراني بدخول الدولة للتحقيق بشأن مصير الطيارين الإيرانيين الذين تقول طهران إنهم محتجزون هناك.



وتنفي قطر احتجاز أي طيارين.



وذكرت وكالة تسنيم للأنباء أن محمد باقر زادة قائد لجنة البحث عن المفقودين التابعة لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية قال إن سلاح الجو وفريقا لتقصي الحقائق ينتظران منذ أشهر لدخول قطر.



واتهم باقر زادة المسؤولين القطريين بتعطيل التحقيق مرارا ومنع عودة الطيارين إلى إيران، داعيا اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى متابعة القضية بشكل عاجل.