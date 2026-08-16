مقتل امرأتين جراء السيول في إسبانيا

أفادت السلطات في إسبانيا بأنه تم تسجيل وفاة امرأتين من كبار السن وإصابة رضيعين جراء سيول وانهيار أرضي ناجمين عن الأمطار الغزيرة في منطقة ريفية بشمال غرب البلاد. كما أطلق إنذار باللون الأصفر في سبع مناطق بسبب العواصف والأمطار الغزيرة اليوم الأحد.وأكدت خدمات الطوارئ في إقليم قشتالة وليون وفاة المرأتين (60 و80 عاما)، بعد الكارثة التي وقعت في وقت متأخر من أمس السبت في قرية مانثانيدو دي فالدويثا قرب بونتيفيدرا.وأعلنت السلطات أن رضيعين تلقيا العلاج من كدمات.وحذرت هيئة الحماية المدنية الإسبانية اليوم الأحد، من عواصف وأمطار غزيرة في سبع مناطق بوسط وشمال البلاد.وتأتي توقعات السيول بعد أسابيع من درجات حرارة قياسية مرتفعة تسببت بسلسلة من حرائق الغابات المدمرة.