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o
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إيران: عدم الاستقرار في مضيق هرمز نتيجة لأعمال الولايات المتحدة وإسرائيل غير القانونية
أخبار دولية
2026-08-16 | 08:07
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إيران: عدم الاستقرار في مضيق هرمز نتيجة لأعمال الولايات المتحدة وإسرائيل غير القانونية
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إيران: عدم الاستقرار في مضيق هرمز نتيجة لأعمال الولايات المتحدة وإسرائيل غير القانونية
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