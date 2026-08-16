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بن غفير: آمل بشدة أن نكون متجهين نحو تصعيد مع لبنان

أخبار دولية
2026-08-16 | 07:08
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بن غفير: آمل بشدة أن نكون متجهين نحو تصعيد مع لبنان
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بن غفير: آمل بشدة أن نكون متجهين نحو تصعيد مع لبنان

أعرب وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير عن اعتقاده في حديثٍ لاذاعة اسرائيلية، أن "عمليات الاغتيال يجب أن تُنفَّذ في غزة كل ليلة، لا أن تُقتصر فقط على الذين يشكّلون تهديدًا مباشرًا لإسرائيل". 

وقال: "هناك أشخاصٌ هناك ليسوا بشرًا، ولا ضرورة لأن يبقوا على قيد الحياة. هم ليسوا أناسًا. اقضوا على 30 أو 40 منهم يومياً".

كما شدد بن غفير على ضرورة تشجيعِ الهجرة من غزة وارسالهم إلى بلدانهم العربية. وقال: "أما الإرهابيون، فلا هجرة ولا شيء، بل اقتلوهم واحدًا تلو الآخر".

وأضاف: "إن شاء الله، سندخل كل غزة، وآمل بشدة أن نكون متجهين نحو تصعيد مع لبنان. اذ لا يكفي التركيز على إحباط التهديدات، بل يجب سحقهم أيضاً في بيروت".
 

أخبار لبنان

أخبار دولية

إيتمار بن غفير

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