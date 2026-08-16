حماس تقول إنها دعت "مجلس السلام" إلى "إلزام" إسرائيل بالقبول بخطة غزة

أعلنت حماس أنها دعت "مجلس السلام" إلى "إلزام" إسرائيل بقبول خطة السلام الخاصة بغزة، وفق بيان أصدرته الحركة الإسلامية عقب لقاء في مصر مع المبعوث الأميركي جاريد كوشنر.



وجاء في البيان أن حماس: "دعت الإخوة الوسطاء ومجلس السلام إلى القيام بمسؤولياتهم وإلزام الاحتلال بتطبيق كافة التزاماته في المرحلة الأولى وإنهاء كافة ا?نتهاكات ووقف أعمال القتل والتوغل، والموافقة على خارطة الطريق للمرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والشروع في وضع الجدول الزمني للتنفيذ".