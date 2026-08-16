كوشنر يلتقي بوفد من حماس في مصر قبل زيارة إلى إسرائيل

التقى جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومبعوثه الخاص، بقادة في حركة حماس الفلسطينية في مصر الأحد، قبيل زيارته إلى إسرائيل، في إطار مساعي الولايات المتحدة لتعزيز خطة السلام في غزة.



ويأتي هذا الاجتماع في وقت تسعى واشنطن إلى ردم الهوة بين إسرائيل وحماس بشأن تنفيذ الخطة التي أطلقها دونالد ترامب.



وأفادت مصادر طلبت عدم الكشف عن هويتها بعقد اجتماع الأحد بين كوشنر وأعضاء من قيادة حماس.



وشدد المبعوث الأميركي على ضرورة نزع سلاح حماس، مؤكدا ضرورة اتخاذ إجراءات "قابلة للتحقق". وصرح بأن "غزة لن تكون أبدا مصدرا للإرهاب لإسرائيل"، وفق أحد المصادر.



وأضافت المصادر أن كوشنر شدد أيضا على عدم وجود أي دور لحماس في إدارة غزة مستقبلا.