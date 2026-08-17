الإنفصاليون الطوارق يطلقون ستة جنود ماليين أسرى

أعلن الانفصاليون الطوارئ إطلاق ستة جنود ماليين أسرى، بعد أيام من إفراجهم عن عشرات الجنود الآخرين الذين كانوا محتجزين لديهم.

وذكرت جبهة تحرير أزواد الانفصالية في بيان أنها "سلمت ستة جنود ماليين جرحى" كانت قد أسرتهم خلال اشتباكات مع الجيش الماليّ، إلى بعثة تابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر.

وأفادت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بيان بأنها "سهلت نقل ستة جرحى" من مركز صحيّ في بلدة كيدال الشمالية إلى مستشفى في مدينة غاو، من دون تحديد هويتهم.

ولفتت إلى أنّ العملية "نُفذت بشفافية تامة بفضل ضمانات أمنية قدّمها جميع أطراف النزاع".

وأوضحت الجبهة أنها سلمت الجنود الستة "انطلاقا من المبادئ الإسلامية في حفظ كرامة الإنسان ونصوص القانون الدوليّ الإنسانيّ”.