مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبيّ: الاتحاد الأوروبيّ يعتزم توسيع نطاق العقوبات المفروضة على روسيا

يعتزم الاتحاد الأوروبيّ توسيع نطاق العقوبات المفروضة على روسيا بشكل كبير، خلال الأشهر المقبلة، وفق ما أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبيّ كايا كالاس.

وقالت لصحيفة (دي فيلت) الألمانية اليومية: "كبدت عقوبات الاتحاد الأوروبيّ روسيا ثمنًا باهظًا بالفعل، إذ حرمت آلة الحرب الروسية من أكثر من تريليون يورو (1.16 تريليون دولار)”.

وأضافت: “سأطرح في الخريف قوائم العقوبات الأوسع نطاقًا، منذ بدء الحرب".

وأوضحت أنّه بمجرد اعتمادها، ستؤدي هذه العقوبات على الفور إلى زيادة العدد الإجماليّ للكيانات الروسية الخاضعة للعقوبات بمقدار الثلث.

ولفتت كالاس إلى وجوب أن يستمر الضغط في التزايد حتى تنهي موسكو حربها.

ولم تذكر كالاس مزيدًا من التفاصيل في شأن توقيت حزمة العقوبات الجديدة أو تفاصيلها.