كوشنر يلتقي نتانياهو الإثنين بعد محادثات مع حماس

يلتقي صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومبعوثه الخاص، جاريد كوشنر، في إسرائيل بنيامين نتانياهو في سياق مساعي الولايات المتحدة للمضي في تنفيذ خطة السلام الأميركية في غزة.

وكان كوشنر التقى الأحد قادة من حركة حماس الفلسطينية في مصر قبل التوجه إلى إسرائيل.

وأفادت مصادر أ ف ب بأن كوشنر شدّد خلال الاجتماع مع الأعضاء في قيادة حماس الأحد على ضرورة نزع سلاح الحركة، داعيا إلى اتخاذ إجراءات "قابلة للتحقق".

وقال إن "غزة لن تكون أبدا مصدرا للإرهاب لإسرائيل"، وفق أحد المصادر.

وشدد أيضا على عدم وجود أي دور لحماس في إدارة غزة مستقبلا.