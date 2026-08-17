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السلطات: روسيا قصفت بنية تحتية لميناء إزمايل بأوكرانيا

أخبار دولية
2026-08-17 | 01:57
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السلطات: روسيا قصفت بنية تحتية لميناء إزمايل بأوكرانيا
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السلطات: روسيا قصفت بنية تحتية لميناء إزمايل بأوكرانيا

ذكرت السلطات اليوم الاثنين أن هجوما روسيا استهدف خلال الليل البنية التحتية للميناء الواقع في مدينة إزمايل بمنطقة أوديسا في جنوب أوكرانيا.

وقالت السلطات عبر تطبيق تيليغرام للمراسلة إنه تم إخماد حرائق تسبب فيها الهجوم.

وتضم إزمايل، الواقعة بالقرب من الحدود مع رومانيا، أكبر ميناء أوكراني على نهر الدانوب.
 

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