الحوثيون يقولون إنهم استهدفوا سفينة وزوارق عسكرية سعودية بصواريخ في البحر الأحمر

أعلن الحوثيون الاثنين أنهم استهدفوا سفينة إنزال عسكرية سعودية وزوارق مرافقة لها بصواريخ في البحر الأحمر قبالة سواحل المخا اليمنية، في خضم التوتر المتصاعد بين الطرفين.



وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين المدعومين من إيران، في بيان على تلغرام، إن قواته تمكنت من "استهداف سفينة إنزال عسكرية تابعة للعدو السعودي مع أربعة زوارق عسكرية مرافقة لها في البحر الأحمر أمام سواحل المخا، وذلك بعدد من الصواريخ الباليستية وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة وأدت العملية إلى احتراق السفينة بشكل كامل مع إغراق عدد من الزوارق واحتراق البقية".