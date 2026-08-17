الحوثيون: استهدفنا سفنا سعودية أمام سواحل المخا باليمن

أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع عبر "تلغرام" أن الجماعة اليمنية المتحالفة مع إيران هاجمت سفينة عسكرية سعودية وأربعة زوارق مرافقة في البحر الأحمر بصواريخ باليستية.



وقال سريع: "‏تمكنت القوات المسلحة اليمنية بفضل الله من استهداف سفينة إنزال عسكرية تابعة للعدو السعودي مع أربعة زوارق عسكرية مرافقة لها في البحر الأحمر أمام سواحل المخا، وذلك بعدد من الصواريخ الباليستية وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة وأدت العملية إلى احتراق السفينة بشكل كامل مع إغراق عدد من الزوارق واحتراق البقية".



ولم يصدر أي تأكيد حتى الآن من السلطات السعودية.



ويقع ميناء المخا بالقرب من مضيق باب المندب، الذي يربط البحر الأحمر بخليج عدن ويُعد أحد أهم الممرات الملاحية للتجارة البحرية العالمية.