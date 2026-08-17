إيران تعتبر طياريها الثلاثة المفقودين أسرى في قطر حتى جلاء مصيرهم

صرّحت وزارة الخارجية الإيرانية الاثنين بأنها ستعتبر الطيارين الثلاثة المفقودين أسرى في قطر إلى حين جلاء مصيرهم، رغم أن الدوحة نفت احتجازهم.



وقالت طهران إن الإيرانيين فُقدوا أثناء تنفيذهم عملية استهدفت قاعدة العديد الجوية الأميركية في قطر في الثاني من آذار/مارس، بُعيد بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على الجمهورية الإسلامية.



وأعلنت السلطات الإيرانية السبت وللمرة الأولى أن الطيارين قد أُسروا في قطر، بعدما صرحت سابقا بأن طيارا واحدا قُتل وفُقد ثلاثة آخرون عقب طلعاتهم الجوية.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي في مؤتمره الصحافي الأسبوعي "من الضروري الحصول على توضيح بشأن وضعهم".



وأضاف "إلى أن يتضح وضع الطيارين، فإننا نعتبرهم أسرى ولن ندخر جهدا لتسليط الضوء على مصيرهم".



من جهتها، نفت قطر احتجاز الطيارين، وأكدت أنها وجهت دعوة إلى إيران "للاطلاع على تفاصيل عمليات البحث والإنقاذ في نيسان/أبريل الماضي، ولم يستجب لها الطرف الإيراني حتى الآن".



وأعلن الجيش الإيراني الشهر الماضي أنه استعاد جثمان الطيار مجيد كاظمي الذي قُتل خلال الهجوم على قاعدة العديد، وهي أكبر قاعدة عسكرية أميركية في المنطقة.