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كيف نُفّذت عملية تحرير الرهينة الأميركي بإشراف صدام حفتر؟
أخبار دولية
2026-08-17 | 09:14
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كيف نُفّذت عملية تحرير الرهينة الأميركي بإشراف صدام حفتر؟
خاص "
أخبار اليوم
"
لم تكن العملية الأمنيّة والاستخباراتيّة المعقّدة التي أسفرت عن تحرير المبشّر والطيار الأميركي كيفن رايدوت مجرد محطة عابرة في سجل العمليات الخاصّة، بل شكّلت إعلانًا عن تحوّل جيوسياسي وازن يُعيد رسم خريطة النفوذ والتوازنات الاستراتيجية بين شمال أفريقيا والعمق الأفريقي.
وفق معلومات خاصة حصلت عليها "
وكالة أخبار اليوم
" من مصادر رفيعة المستوى، فإن العملية جرت بتنسيق أمني عالي المستوى وإشراف ميداني واستخباري مباشر من نائب القائد العام للقوات المسلحة الليبية (القيادة العامة)، الفريق صدام حفتر.
وتؤكد المعلومات أن الوصول إلى الرهينة وفك أسرها لم يكن وليد صدفة أو ضربة حظ طارئة، بل تم عبر تتبع استخباري دقيق واخترق شبكات صحراوية معقدة امتدت من النيجر — حيث تم اختطاف رايدوت — مرورًا بمعاقل الجماعات المتطرفة في مالي، وصولًا إلى إدارة "ساعة الصفر" وتنفيذ عملية إجلاء دقيقة نُقل على إثرها الرهينة جوًا إلى بنغازي ومنها إلى الرعاية الأميركية.
وتُثبت هذه المعطيات أن قيادة الشرق الليبي باتت تملك أذرعًا استخبارية وشبكات نفوذ تتجاوز حدود البلاد الجغرافية، مما يطرح سؤالاً استراتيجيًا محورياً: هل بدأت بنغازي بتجريد الجزائر من دورها التاريخي الذي احتكرته لعقود في الساحل والصحراء؟
أخبار دولية
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