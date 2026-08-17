مسؤول في مجلس السلام: كوشنر ونتنياهو اتفقا على مسار لحل أزمة غزة

أعلن مسؤول في مجلس السلام إن جاريد كوشنر، مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب وصهره، اجتمع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الاثنين، مضيفا أن الاجتماع كان "مطولا ومتعمقا ومثمرا للغاية" وأنه تم التوصل إلى اتفاق مع نتنياهو بشأن مسار لحل أزمة غزة.