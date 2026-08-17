منظمة غير حكومية: سبعة قتلى وإنقاذ 50 مهاجرا في البحر المتوسط قبالة سواحل ليبيا

قضى سبعة مهاجرين جراء غرق زورقهم قبالة سواحل ليبيا، بينما تمّ إنقاذ 50 آخرين، اثنان منهم في حالة حرجة، بحسب ما أفادت منظمة "إيمرجنسي" الإيطالية غير الحكومية.وقالت المنظمة في بيان: "عثر فريقنا على تسعة أشخاص... لم يكن بالإمكان إنقاذ سبعة منهم، أما الاثنان الآخران فحالتهما حرجة، وهما ضحيّتا اختناق".