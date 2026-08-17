الزيدي يوجّه بالتحقيق في الهجوم بمسيّرة على مكتب رئيس حكومة كردستان العراق

وجّه رئيس الحكومة العراقية علي الزيدي مساء الاثنين بالتحقيق في الهجوم بمسيّرتَين على مكتب رئيس حكومة إقليم كردستان ومقرّ إقامة مدير الاستخبارات في أربيل، وذلك بعدما اتهمت السلطات الكردية إيران بتنفيذه.



وجاء في بيان للمكتب الإعلامي للزيدي أن رئيس الوزراء "وجّه بتشكيل لجنة تحقيقية تتولى كشف مصادر ومنطلقات الاعتداء وبإعلان نتائج التحقيق للرأي العام بأسرع وقت، والكشف عن كل ملابسات الاعتداء والجهات التي تقف وراءه".