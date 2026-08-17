نتانياهو وكوشنر اتفقا على تعيين ضابط أميركي للإشراف على تسليم حماس لسلاحها

اتفق جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومبعوثه الخاص، الإثنين مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو على أن يشرف ضابط أميركي على نزع سلاح حماس وفق ما أكد مسؤول إسرائيلي لوكالة فرانس برس.



ويأتي لقاء كوشنر نتانياهو في سياق مساعي الولايات المتحدة للمضي قدما في تنفيذ خطة السلام التي قدمها ترامب والتي أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي يخوض معركة انتخابية، رفضه لها مؤخرا.



وقال المسؤول الإسرائيلي إن الجانبين "اتفقا على أن تكون الخطوة الأولى نحو نزع السلاح من القطاع هي مطالبة حماس بتسليم أسلحتها تمهيدا لإخراجها من الخدمة، تحت إشراف ضابط أميركي".



وبحسب المسؤول أبلغ نتانياهو كوشنر أن لا انسحاب من غزة دون نزع سلاح الحركة الفلسطينية.



وكان كوشنر التقى الأحد قادة من حماس في مصر قبل التوجه إلى إسرائيل.



ووافقت الحركة الفلسطينية في أواخر تموز على خارطة طريق أميركية تهدف إلى إطلاق المرحلة الثانية من خطة السلام، وتنص على نزع سلاحها وانسحاب إسرائيل من القطاع الذي تسيطر على أكثر من 60% من أراضيه.

