كوشنر: المحادثات مع إيران إيجابية لكن لا تفاهم حتى الآن

أعلن مبعوث الرئيس الأميركي جاريد كوشنر أن المحادثات بين الولايات المتحدة ومختلف قطاعات الحكومة الإيرانية أكثر جدية من أي وقت مضى، لكن الجانبين لم يتوصلا بعد إلى تفاهم.



وقال كوشنر لفوكس نيوز: "أحرزنا تقدما كبيرا مع نتنياهو في محادثات نزع سلاح غزة ولن نقيد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها إذا كانت هناك أي تهديدات وشيكة".



وأضاف: "إسرائيل أثارت مخاوف مشروعة تمكنا من معالجتها ومن توضيح بعض حالات سوء الفهم بشأن الخطة".