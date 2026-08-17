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ترامب: أميركا لا تسعى إلى تمديد مذكرة التفاهم مع إيران

أخبار دولية
2026-08-17 | 15:50
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ترامب: أميركا لا تسعى إلى تمديد مذكرة التفاهم مع إيران
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ترامب: أميركا لا تسعى إلى تمديد مذكرة التفاهم مع إيران

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى تمديد مذكرة التفاهم مع إيران.

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