الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
البقاع
21
o
الجنوب
26
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
27
o
متن
27
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
ثورة الفلاحين
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
البقاع
21
o
الجنوب
26
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
27
o
متن
27
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الزيدي يوجّه بالتحقيق في الهجوم بمسيّرة على مكتب رئيس حكومة كردستان العراق
أخبار دولية
2026-08-18 | 00:01
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
الزيدي يوجّه بالتحقيق في الهجوم بمسيّرة على مكتب رئيس حكومة كردستان العراق
وجّه رئيس الحكومة العراقية علي الزيدي مساء الاثنين بالتحقيق في هجوم بالطيران المسيّر على إقليم كردستان اعتبرته إيران "مشبوها"، فيما اتهمت السلطات الكردية طهران بالوقوف وراءه.
وكان مكتب رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني ومقرّ إقامة مدير الاستخبارات المحلية في أربيل، تعرّضا ليل الأحد الاثنين لهجوم بطائرتين مسيّرتين، بحسب ما قالت السلطات المحلية.
وأعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان "فجر اليوم الاثنين 17 آب (أغسطس) 2026 وفي تمام الساعة 00,28 (21,28 ت غ الأحد)، تم توجيه طائرتين مسيّرتين مفخختين من نوع +حديد-110+ من جهة الحدود الإيرانية، باتجاه مقر المكتب الخاص لرئيس وزراء إقليم كردستان ومقر إقامة مدير وكالة الحماية في قضاء بيرمام بمحافظة أربيل"، دون وقوع ضحايا.
من جهته، قال بارزاني في منشور على منصة إكس "تعرض مكتبي الشخصي ومقر إقامة رئيس وكالة (باراستن) اليوم لهجمات إيرانية بطائرات مسيّرة"، معتبرا أن "هذه الاعتداءات المتهورة وغير المقبولة تشكل تصعيدا خطيرا وتهديدا مباشرا لأمن الإقليم واستقراره".
وفي وقت لاحق الاثنين، وجّه الزيدي "بتشكيل لجنة تحقيقية تتولى كشف مصادر ومنطلقات الاعتداء (...) وبإعلان نتائج التحقيق للرأي العام بأسرع وقت، والكشف عن كل ملابسات الاعتداء والجهات التي تقف وراءه"، حسبما جاء في بيان لمكتبه.
في الموازاة، أوردت وزارة الخارجية العراقية في بيان أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أبلغ نظيره العراقي فؤاد حسين بأنه "لا تتوافر لديه معلومات تفيد بانطلاق الهجمات من الأراضي الإيرانية" وبأن "لا مبرر لمثل هذه الأعمال".
أخبار دولية
يوجّه
بالتحقيق
الهجوم
بمسيّرة
حكومة
كردستان
العراق
التالي
ترامب يلمّح إلى تواصل مع كيم بعد تقليص المناورات العسكرية مع كوريا الجنوبية
حصيلة ضحايا زلزالي فنزويلا ترتفع إلى 6,438 قتيلا
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
13:52
الزيدي يوجّه بالتحقيق في الهجوم بمسيّرة على مكتب رئيس حكومة كردستان العراق
أخبار دولية
13:52
الزيدي يوجّه بالتحقيق في الهجوم بمسيّرة على مكتب رئيس حكومة كردستان العراق
0
أخبار دولية
14:31
طهران تدين الهجوم "المشبوه" بمسيّرتين على مكتب رئيس حكومة كردستان العراق
أخبار دولية
14:31
طهران تدين الهجوم "المشبوه" بمسيّرتين على مكتب رئيس حكومة كردستان العراق
0
أخبار دولية
07:37
هجوم إيراني بطائرة مسيّرة على مكتب رئيس حكومة كردستان العراق
أخبار دولية
07:37
هجوم إيراني بطائرة مسيّرة على مكتب رئيس حكومة كردستان العراق
0
أخبار دولية
04:40
هجوم طال مكتب رئيس حكومة إقليم كردستان
أخبار دولية
04:40
هجوم طال مكتب رئيس حكومة إقليم كردستان
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
00:15
رئيس بلدية موسكو: إطلاق 620 طائرة مسيرة باتجاه منطقة العاصمة الروسية ليلا
أخبار دولية
00:15
رئيس بلدية موسكو: إطلاق 620 طائرة مسيرة باتجاه منطقة العاصمة الروسية ليلا
0
أخبار دولية
00:09
ترامب يلمّح إلى تواصل مع كيم بعد تقليص المناورات العسكرية مع كوريا الجنوبية
أخبار دولية
00:09
ترامب يلمّح إلى تواصل مع كيم بعد تقليص المناورات العسكرية مع كوريا الجنوبية
0
أخبار دولية
23:43
حصيلة ضحايا زلزالي فنزويلا ترتفع إلى 6,438 قتيلا
أخبار دولية
23:43
حصيلة ضحايا زلزالي فنزويلا ترتفع إلى 6,438 قتيلا
0
أخبار دولية
23:35
روسيا تستدعي السفير الياباني عقب تنديد طوكيو بزيارة بوتين لجزر الكوريل
أخبار دولية
23:35
روسيا تستدعي السفير الياباني عقب تنديد طوكيو بزيارة بوتين لجزر الكوريل
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
صحف اليوم
2026-01-15
مؤتمر دعم الجيـش: العبرة بترجمة التعهّدات والسلاح إلى حلبة السجال والموفدون لاستكمال حصره (الجمهورية)
صحف اليوم
2026-01-15
مؤتمر دعم الجيـش: العبرة بترجمة التعهّدات والسلاح إلى حلبة السجال والموفدون لاستكمال حصره (الجمهورية)
0
تقارير نشرة الاخبار
2026-03-25
العدوان الإسرائيليّ على لبنان مستمر... آخر المستجدات
تقارير نشرة الاخبار
2026-03-25
العدوان الإسرائيليّ على لبنان مستمر... آخر المستجدات
0
أخبار لبنان
2026-05-25
العلامة فضل الله في ذكرى التحرير: الوحدة الوطنية وتضافر الجهود لمواجهة التحديات
أخبار لبنان
2026-05-25
العلامة فضل الله في ذكرى التحرير: الوحدة الوطنية وتضافر الجهود لمواجهة التحديات
0
أخبار لبنان
2026-03-09
وحدة إدارة الكوارث تنشر لائحة بمراكز الإيواء التي لا تزال قادرة على استيعاب النازحين
أخبار لبنان
2026-03-09
وحدة إدارة الكوارث تنشر لائحة بمراكز الإيواء التي لا تزال قادرة على استيعاب النازحين
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
15:50
ترامب: أميركا لا تسعى إلى تمديد مذكرة التفاهم مع إيران
أخبار دولية
15:50
ترامب: أميركا لا تسعى إلى تمديد مذكرة التفاهم مع إيران
0
أخبار دولية
15:31
كوشنر: المحادثات مع إيران إيجابية لكن لا تفاهم حتى الآن
أخبار دولية
15:31
كوشنر: المحادثات مع إيران إيجابية لكن لا تفاهم حتى الآن
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
كروم العنب الفرنسية تحت تأثير التغير المناخي
تقارير نشرة الاخبار
13:38
كروم العنب الفرنسية تحت تأثير التغير المناخي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
المياه... خط الدفاع الاول وقت الحرائق
تقارير نشرة الاخبار
13:37
المياه... خط الدفاع الاول وقت الحرائق
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
ملف طيور المطار تابع: الداخلية دعت لاجتماع ووضعت خريطة التحرك.. فمتى يبدأ التنفيذ؟
تقارير نشرة الاخبار
13:35
ملف طيور المطار تابع: الداخلية دعت لاجتماع ووضعت خريطة التحرك.. فمتى يبدأ التنفيذ؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
تصعيد إسرائيلي محتمل في لبنان... ما علاقته بالانتخابات الإسرائيلية؟
تقارير نشرة الاخبار
13:29
تصعيد إسرائيلي محتمل في لبنان... ما علاقته بالانتخابات الإسرائيلية؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:19
تحرّك أميركي في بيروت... وبن فرحان يعتزم زيارة لبنان؟
تقارير نشرة الاخبار
13:19
تحرّك أميركي في بيروت... وبن فرحان يعتزم زيارة لبنان؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:18
شتلة الصمود تستغيث بأصوات أبناء صور ودبل ورميش
تقارير نشرة الاخبار
13:18
شتلة الصمود تستغيث بأصوات أبناء صور ودبل ورميش
0
تقارير نشرة الاخبار
13:10
مضيق هرمز: "مش مسكّر… ومش مفتوح" - لعبة النفط بين إيران وأميركا
تقارير نشرة الاخبار
13:10
مضيق هرمز: "مش مسكّر… ومش مفتوح" - لعبة النفط بين إيران وأميركا
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
03:19
قوى الأمن: توقيف منفذي عمليّة خطف فتاة في صيدا
أمن وقضاء
03:19
قوى الأمن: توقيف منفذي عمليّة خطف فتاة في صيدا
2
فنّ
05:38
صدمة في هوليوود... وفاة النجمة هايدن بانتير عن 36 عامًا
فنّ
05:38
صدمة في هوليوود... وفاة النجمة هايدن بانتير عن 36 عامًا
3
حال الطقس
02:17
طقس متقلب مع انخفاض في درجات الحرارة غدا
حال الطقس
02:17
طقس متقلب مع انخفاض في درجات الحرارة غدا
4
أمن وقضاء
05:46
العثور على موظف في مصرف جثة داخل منزله في غدير جونية
أمن وقضاء
05:46
العثور على موظف في مصرف جثة داخل منزله في غدير جونية
5
أخبار لبنان
08:43
اليونيفيل: ارتفاع ملحوظ في النشاط العسكري الإسرائيلي جنوب لبنان خلال أسبوعين
أخبار لبنان
08:43
اليونيفيل: ارتفاع ملحوظ في النشاط العسكري الإسرائيلي جنوب لبنان خلال أسبوعين
6
تقارير نشرة الاخبار
13:19
تحرّك أميركي في بيروت... وبن فرحان يعتزم زيارة لبنان؟
تقارير نشرة الاخبار
13:19
تحرّك أميركي في بيروت... وبن فرحان يعتزم زيارة لبنان؟
7
تقارير نشرة الاخبار
13:35
ملف طيور المطار تابع: الداخلية دعت لاجتماع ووضعت خريطة التحرك.. فمتى يبدأ التنفيذ؟
تقارير نشرة الاخبار
13:35
ملف طيور المطار تابع: الداخلية دعت لاجتماع ووضعت خريطة التحرك.. فمتى يبدأ التنفيذ؟
8
خبر عاجل
14:19
ترامب يقول إن أميركا لا تسعى إلى تمديد مذكرة التفاهم مع إيران
خبر عاجل
14:19
ترامب يقول إن أميركا لا تسعى إلى تمديد مذكرة التفاهم مع إيران
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More