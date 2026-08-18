حصيلة ضحايا زلزالي فنزويلا ترتفع إلى 6,438 قتيلا

أفادت أحدث حصيلة رسمية لضحايا الزلزالين المتتالين اللذين ضربا فنزويلا في حزيران، بارتفاع عدد القتلى إلى 6,438 شخصا، وفق أرقام أُعلن عنها الاثنين.



وبعد مرور نحو شهرين على الكارثة، لا يزال الأقارب وفرق الإنقاذ يواصلون البحث عن المفقودين بين الأنقاض.



وتشير الحصيلة الجديدة التي أعلن عنها رئيس الجمعية الوطنية خورخي رودريغيز، إلى ارتفاع في عدد الوفيات مقارنة بالرقم المسجل الأسبوع الماضي والبالغ 6,301.



وتسبب الزلزالان اللذان بلغت قوتهما 7,2 و7,5 درجات بانهيار ما لا يقل عن 190 مبنى عندما ضربا في 24 حزيران في المنطقة القريبة من الساحل الفنزويلي.



وأحصت السلطات تضرر 60 ألف منزل على الأقل بدرجات متفاوتة، بينما بلغ عدد المنازل غير الصالحة للسكن 24 ألفا.



ولا يزال آلاف السكان الفنزويليين يقيمون في مخيمات مؤقتة تعاني من ظروف معيشية صعبة وغير مستقرة.



وفي العاصمة كراكاس، أدت الأمطار الغزيرة التي هطلت خلال عطلة نهاية الأسبوع إلى إزالة بعض الخيام التي تؤوي متضررين.



وحتى الآن، تم توفير 335 منزلا من أصل أربعة آلاف تعهدت الحكومة بتسليمها للمتضررين بحلول نهاية العام.

