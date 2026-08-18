روسيا تستدعي السفير الياباني عقب تنديد طوكيو بزيارة بوتين لجزر الكوريل

أعلنت موسكو الاثنين، أنها استدعت السفير الياباني لديها عقب تنديد طوكيو بزيارة الرئيس فلاديمير بوتين الأخيرة لجزر الكوريل التي تطالب اليابان أيضا بالسيادة عليها.



وهذه الجزر المتنازع عليها الواقعة في أقصى شرق روسيا والتي تُعرف في اليابان باسم "الأراضي الشمالية" واستولى عليها الاتحاد السوفيتي عام 1945، ظلت مثار توتر في العلاقات الروسية اليابانية.



وكان بوتين قد توجه إلى جزيرة إيتوروب في أرخبيل الكوريل بعدما زار جزيرة سخالين الروسية القريبة، ما دفع باليابان إلى استدعاء السفير الروسي لديها للاحتجاج.



وردت موسكو بالمثل عبر استدعاء السفير الياباني أكيرا موتو.



وصرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف للصحافيين الاثنين، بأن المسؤولين اليابانيين "تجاوزوا حدود اللياقة" في انتقادهم لزيارة بوتين.



أضاف "استدعينا السفير (الياباني)"، مشيرا إلى أن طوكيو أبلغت الجانب الروسي في البداية بأن موتو لا يستطيع الحضور على الفور.



وتابع لافروف "قيل لنا إما إنه ليس موجودا في موسكو أو أنه ليس بصحة جيدة، لم نفهم الموقف تماما".