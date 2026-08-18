موالون لنتنياهو يتصدرون قائمة الليكود قبيل انتخابات تشرين الأول

أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الثلاثاء، بانتخاب عدد من الموالين له لخوض الانتخابات المقبلة ممثلين عن حزب الليكود اليميني، فيما يُتوقع أن تشهد العملية الانتخابية المرتقبة في 27 تشرين الأول منافسة محتدمة.ويواجه نتنياهو، وهو صاحب أطول مدة في رئاسة الحكومة بتاريخ إسرائيل، تحديا كبيرا في سعيه إلى إعادة انتخابه، إذ تشير استطلاعات الرأي إلى احتمال انخفاض عدد مقاعد حزب الليكود في الكنيست من 32 إلى 22 مقعدا من أصل 120.وتُعدّ الانتخابات التمهيدية مؤشرا إلى مدى إحكام نتنياهو قبضته على الحزب، كما تشكّل اختبارا للقياديين الذين يطمحون إلى خلافته، رغم أنه لم يُبدِ أي نية لاعتزال الحياة السياسية.وشغل سبعة وزراء ورئيس الكنيست ومنسق الائتلاف الحاكم تسعة من المراكز العشرة الأولى في قائمة مرشحي الليكود، وجميعهم من المقربين من نتانياهو.وتصدّر وزير الطاقة إيلي كوهين، الذي تولّى سابقا حقيبة الخارجية، قائمة مرشحي الحزب بعد نتنياهو.