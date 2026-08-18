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سوريا تعلن توقيف قيادي عسكري بارز في تنظيم الدولة الإسلامية

أخبار دولية
2026-08-18 | 08:07
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سوريا تعلن توقيف قيادي عسكري بارز في تنظيم الدولة الإسلامية
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سوريا تعلن توقيف قيادي عسكري بارز في تنظيم الدولة الإسلامية

أعلنت وزارة الداخلية السورية إلقاء القبض على قيادي عسكري بارز في تنظيم الدولة الإسلامية، خلال عملية نفذتها الأجهزة الأمنية بالتعاون مع شركاء دوليين في محافظة حلب في شمال البلاد.
     
وأفادت الوزارة في بيان، بأن قوى الأمن الداخلي وجهاز الاستخبارات العامة تمكنا "بالتعاون مع الشركاء الدوليين"، من توقيف حمزة عبدالله محمّد الملقب بـ"أبو جهاد المهاجر"، خلال عملية أمنية في ريف مدينة منبج.
     
وأشارت الوزارة الى أن الموقوف يُصنف "كأحد القياديين العسكريين البارزين" في التنظيم، موضحة أنه شغل منصب "العسكري العام لولاية الشام" في التنظيم ومنصب "نائب العسكري العام السابق" فيه كما تولى مسؤولية ما يسمى "ولاية إدلب".
     
وأوضحت الوزارة أن هذه العملية تأتي "في إطار الجهود الأمنية المتواصلة لملاحقة خلايا وقيادات" التنظيم و"تفكيك شبكاته، ومنع محاولاته الرامية إلى إعادة تنظيم صفوفه وتهديد أمن المواطنين والاستقرار في البلاد".

أخبار دولية

سوريا

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