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سوريا تقول إنّ وفدا من الوكالة الدولية للطاقة الذرية جمع عينات من موقع يضم مواد نووية

أخبار دولية
2026-08-18 | 09:54
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سوريا تقول إنّ وفدا من الوكالة الدولية للطاقة الذرية جمع عينات من موقع يضم مواد نووية
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سوريا تقول إنّ وفدا من الوكالة الدولية للطاقة الذرية جمع عينات من موقع يضم مواد نووية

أعلن وزير الخارجية السوريّ أسعد الشيباني أنّ فريقًا من الوكالة الدولية للطاقة الذرية جمع عينات من موقع غير معلن يضم مواد نووية، يعود الى حقبة الحكم السابق.

     

وقال الشيباني في دمشق خلال مؤتمر صحافيّ مشترك مع المدير العام للوكالة التابعة للأمم المتحدة رافاييل غروسي: "في 17 تموز الماضي وجهنا رسالة رسمية إلى الوكالة نعلن فيها بإرادة حرة عن وجود مواد نووية في موقع غير معلن ضمن الإرث الذي خلفه النظام البائد". 

 

وأضاف أنّ سوريا دعت الوكالة للتحقق من الموقع، وقد "أتمّ المدير العام وفريق الوكالة صباح اليوم زيارة الموقع وجمع العينات اللازمة". 

 

وأعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي من جهته العثور على "بضعة أطنان" من المواد النووية في سوريا بعد معاينة موقع نووي غير معلن يعود إلى حقبة الحكم السابق.

     

وقال غروسي خلال المؤتمر: "بعد قراركم الشجاع بإبلاغنا بوجود موقع... كانت تُخزَّن فيه مواد نووية، تمكّنا من الوصول إلى هذا الموقع”.

وأضاف: “للأمر أهمية بالغة...كوننا نتحدث عن بضعة أطنان من المواد النووية التي يمكن إساءة استخدامها". 

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