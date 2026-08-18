تركيا تندد بالغارات الإسرائيلية على قاعدة سورية

نددت تركيا بشدة بالغارات الجوية الإسرائيلية على قاعدة أبو الظهور الجوية في شمال غرب سوريا، داعية المجتمع الدولي إلى ضمان محاسبة إسرائيل على أفعال قالت إنها تنتهك القوانين الدولية.



وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان: "ندعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف أكثر حزما لوضع حد لتصاعد العدوان الإسرائيلي على سوريا".