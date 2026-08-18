الجيش الإسرائيلي: هاجمنا قادة من حماس في منطقة الشاطئ بشمال قطاع غزة

جيش الدفاع يهاجم قادة من منظمة حماس الإرهابية في منطقة الشاطئ خططوا لتنفيذ مخططات إرهابية ضد قوات جيش الدفاع
⭕️هاجم جيش الدفاع قبل قليل عددًا من القادة في منظمة حماس الإرهابية في منطقة الشاطئ شمال قطاع غزة.
⭕️خطط المخربون لتنفيذ مخططات إرهابية ضد قوات جيش الدفاع العاملة في قطاع…
— Lieutenant Colonel Ella Waweya | إيلا واوية (@CaptainElla1) August 18, 2026
جيش الدفاع يهاجم قادة من منظمة حماس الإرهابية في منطقة الشاطئ خططوا لتنفيذ مخططات إرهابية ضد قوات جيش الدفاع
⭕️هاجم جيش الدفاع قبل قليل عددًا من القادة في منظمة حماس الإرهابية في منطقة الشاطئ شمال قطاع غزة.
⭕️خطط المخربون لتنفيذ مخططات إرهابية ضد قوات جيش الدفاع العاملة في قطاع…