الجيش الإسرائيلي: هاجمنا قادة من حماس في منطقة الشاطئ بشمال قطاع غزة

جيش الدفاع يهاجم قادة من منظمة حماس الإرهابية في منطقة الشاطئ خططوا لتنفيذ مخططات إرهابية ضد قوات جيش الدفاع



⭕️هاجم جيش الدفاع قبل قليل عددًا من القادة في منظمة حماس الإرهابية في منطقة الشاطئ شمال قطاع غزة.



⭕️خطط المخربون لتنفيذ مخططات إرهابية ضد قوات جيش الدفاع العاملة في قطاع… — Lieutenant Colonel Ella Waweya | إيلا واوية (@CaptainElla1) August 18, 2026

أعلنت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي إيلا واوية أن الجيش الإسرائيلي هاجم قادة من حركة حماس.وقالت عبر "إكس": "هاجم الجيش الإسرائيلي قبل قليل عددًا من القادة في حماس في منطقة الشاطئ شمال قطاع غزة.خطط القادة لتنفيذ مخططات ضد قوات الجيش الإسرائيلي العاملة في قطاع غزة. وتم استهدافهم من الجو بهدف إزالة التهديد عن القوات".