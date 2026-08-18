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ترامب ينشر خريطة تصف مضيق هرمز بأنه "أرض أميركية جديدة"
أخبار دولية
2026-08-18 | 10:58
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ترامب ينشر خريطة تصف مضيق هرمز بأنه "أرض أميركية جديدة"
نشر الرئيس الأميركي دونالد ترامب خريطة على شبكته الاجتماعية تروث سوشال، تظهر مضيق هرمز وتصفه بأنه "أرض أميركية جديدة"، مُكررا فكرة كان قد طرحها في الأيام الأخيرة.
وكان ترامب قد قال خلال تجمع حاشد الأسبوع الماضي، أنه يفكّر بإعلان هذا الممر الحيوي لإمدادات الطاقة وحركة التجارة البحرية، "أرضا أميركية".
وفي حين أدلى الرئيس الجمهوري بهذا التصريح بنبرة أقرب إلى المزاح، عاد وطرح الموضوع الاثنين خلال حديث مع الصحافيين في المكتب البيضوي، مشيرا إلى أنها ستكون "فكرة جيدة للغاية".
وتعليقا على ما نشره ترامب، قال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي عبر منصة إكس إنه "سيتم قريبا تصحيح وهمه في شأن مضيق هرمز، أو سنقوم بأنفسنا بتصحيح أوهام هذا الواهم".
وليست هذه المرة الأولى التي يتحدث فيها ترامب عن اقتراح مفاجئ أو ينطوي على تهديد بشأن ضم أراضٍ أجنبية.
فمنذ عودته إلى السلطة، هدد بتحويل كندا إلى الولاية الأميركية الحادية والخمسين وبضم جزيرة غرينلاند التابعة للدنمارك. كما طرح فكرة السيطرة على قطاع غزة، من دون أن يُقدم فعليا على تنفيذ أي من تهديداته.
ويأتي حديث ترامب بشأن مضيق هرمز فيما يبدو التوصل إلى حل سلمي للحرب في الشرق الأوسط أبعد من أي وقت مضى.
ويذكر أنه قبل ستين يوما، وقّعت واشنطن وطهران مذكرة تفاهم كان من المفترض أن تفضي إلى تسوية دائمة، لكنها أصبحت في حكم اللاغية بعد تجدد الأعمال العدائية.
وتضع واشنطن وطهران شروطا متباعدة لإعادة فتح المضيق.
أخبار دولية
ترامب
مضيق هرمز
أرض أميركية
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