إصابات إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية تتجاوز 5 آلاف حالة

أظهرت بيانات حكومية أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا في جمهورية الكونجو الديمقراطية تجاوز خمسة آلاف حالة.



وأوضح معهد الصحة العامة في أحدث تقرير له عن الوضع الوبائي أن العدد التراكمي للحالات بلغ 5021، من بينها 2378 وفاة.