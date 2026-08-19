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العفو الدولية تندد بالاستخدام المتزايد لتقنيات المراقبة في الأرجنتين
أخبار دولية
2026-08-19 | 02:32
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العفو الدولية تندد بالاستخدام المتزايد لتقنيات المراقبة في الأرجنتين
نددت منظمة العفو الدولية الثلاثاء بالاستخدام المتزايد لتقنيات المراقبة من جانب حكومة الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي ضد منتقديه.
وذكرت المنظمة في تقرير حديث أن إنشاء قواعد بيانات للمتظاهرين ومراقبة حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي واستخدام تقنية التعرف على الوجه، كلها تؤدي إلى قمع المعارضة.
وأوضح التقرير أنه في الفترة الممتدة من كانون الأول 2023، حين تولى ميلي منصبه، وكانون الأول 2025، نفذت الحكومة الأرجنتينية "سلسلة من الإصلاحات الأمنية والاستخباراتية ووسّعت نطاق استخدامها لتقنيات المراقبة".
وأشارت إلى أن "هذه التدابير تشكل تكثيفا لقدرات الدولة الرقابية... التي تهدف إلى السيطرة على الاحتجاجات وردعها وزيادة الممارسات السلطوية".
وقد أثارت تدابير التقشف الصارمة التي اتخذها ميلي احتجاجات حاشدة مرارا في بوينوس ايرس ومدن أخرى.
وأفادت منظمة العفو الدولية بأن وزارة الأمن القومي أنفقت 1,2 مليون دولار على الأقل للحصول على تقنيات مراقبة بين عامَي 2024 و2025.
وفي مقابلات أجرتها المنظمة، قال صحافيون وناشطون ومدافعون عن حقوق الإنسان إلى جانب بعض المتقاعدين الذين يتظاهرون أسبوعيا للمطالبة بزيادة معاشاتهم التقاعدية وتحسين فرص الحصول على الرعاية الصحية، إنهم يشعرون بأنهم مراقبون.
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