زلزال بقوة 5,9 درجات يضرب مقاطعة بوسط الصين

ضرب زلزال ضحل بلغت قوته 5,9 درجات مقاطعة تشينغهاي في وسط الصين في وقت مبكر من الأربعاء، وفق ما أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية.



ووقع الزلزال في منطقة ريفية جبلية على مسافة 269 كيلومترا جنوب شرق مدينة دونهوانغ وعلى عمق 10 كيلومترات.



من جهتها، أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) بأن المركز الصيني لشبكات رصد الزلازل سجل الهزة بقوة 5,6 درجات.

