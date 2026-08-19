العراق يقر آلية مدتها 3 أشهر لتصدير النفط الخام عبر شركات محلية ودولية

أعلن مجلس الوزراء العراقي إقرار آلية لتصدير النفط الخام عبر شركات دولية ومحلية متخصصة ومن خلال منافذ تصدير متعددة.



وأوضح بيان صادر عقب اجتماع مجلس الوزراء، أن العقود بموجب الآلية الجديدة ستسري لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من أول أيلول.