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مسؤول بحلف شمال الأطلسي: الحلف مستعد للتعامل مع أي تهديد
أخبار دولية
2026-08-19 | 07:05
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مسؤول بحلف شمال الأطلسي: الحلف مستعد للتعامل مع أي تهديد
أكد مسؤول بحلف شمال الأطلسي أن الحلف مستعد للتعامل مع أي تهديد وسيفعل دوما كل ما هو ضروري للدفاع عن كل الدول الأعضاء، وذلك ردا على أسئلة عن تقرير نشرته صحيفة فاينانشال تايمز أشار إلى احتمال تفكير إيران في مهاجمة أهداف عسكرية أميركية في أوروبا إذا صعّد الرئيس دونالد ترامب الحرب.
وقال المسؤول: "مثلما اتضح هذا العام عندما اعترضت الدفاعات الجوية لحلف شمال الأطلسي بنجاح صواريخ باليستية اتجهت صوب تركيا من إيران في أربع وقائع منفصلة، الردع والدفاع في وضع قوي وفعال".
أخبار دولية
حلف شمال الأطلسي
تهديد
إيران
مهاجمة
أهداف عسكرية أميركية
أوروبا
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