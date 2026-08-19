قاليباف في بغداد: زيارتي تأتي في إطار تعزيز النظام الجديد في المنطقة وتسريع وتيرة التعاون بين دولها

قبل شهر ونصف تقريبًا من موعد تسليم سلاح الفصائل العراقية الموالية لايران، حطّ رئيس البرلمان الايراني محمد باقر قاليباف في بغداد وبدأ لقائاته مع المسؤولين العراقيين، مؤكداً أن زيارته تأتي في إطار تعزيز النظام الجديد في المنطقة وتسريع وتيرة التعاون بين كل دولها، بعيداً عن أي تدخل خارجي.