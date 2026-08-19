21 قتيلا على الأقل في تصادم بين حافلة وشاحنة في البرازيل

قتل 21 شخصا على الأقل في تصادم بين حافلة وشاحنة في بلدة إمبيتوفا بجنوب البرازيل، وفقا للسلطات.وقالت شركة "فيا أراوكاريا"، المسؤولة عن إدارة العديد من الطرق السريعة في ولاية بارانا حيث تقع إمبيتوفا: "للأسف، لقي 21 راكبا حتفهم" وأصيب أربعة آخرون بجروح.