الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
القدر
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الجيش الإسرائيلي يعلن فتح تحقيق جنائي في استشهاد الطفلة هند رجب في غزة عام 2024

أخبار دولية
2026-08-19 | 08:04
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الجيش الإسرائيلي يعلن فتح تحقيق جنائي في استشهاد الطفلة هند رجب في غزة عام 2024
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
الجيش الإسرائيلي يعلن فتح تحقيق جنائي في استشهاد الطفلة هند رجب في غزة عام 2024

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه أمر بفتح تحقيق جنائي في استشهاد الطفلة الفلسطينية هند رجب في غزة في العام 2024، والتي أثارت قضيتها غضبا دوليا بعد انتشار تسجيل صوتي لآخر اتصال معها. 
     
وعُثر على جثمان هند رجب (5 سنوات) داخل مركبة مليئة بالرصاص في مدينة غزة، بعد أيام من آخر اتصال معها عندما أجرت في 29 كانون الثاني 2024، مكالمة هاتفية استمرت ساعات مع الهلال الأحمر الفلسطيني، في محاولة يائسة لطلب المساعدة.
     
وقال الجيش الإسرائيلي: "بعد مراجعة النتائج، ونظرا إلى مزاعم وجود إخفاقات في تنسيق تحرك سيارة إسعاف تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني، تقرر فتح تحقيق جنائي في الحادثة من قبل شعبة التحقيقات الجنائية في الشرطة العسكرية".

أخبار دولية

الجيش الإسرائيلي

تحقيق جنائي

الطفلة

هند رجب

غزة

LBCI التالي
قاليباف يؤكد من بغداد أهمية "تقوية النظام الجديد" في المنطقة
21 قتيلا على الأقل في تصادم بين حافلة وشاحنة في البرازيل
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
07:10

الجيش الإسرائيلي: فتح تحقيق جنائي في مقتل الطفلة الفلسطينية هند رجب عام 2024

LBCI
آخر الأخبار
07:08

الجيش الإسرائيلي: فتح تحقيق جنائي في مقتل 15 من عمال الإنقاذ في جنوب غزة عام 2025

LBCI
آخر الأخبار
07:10

الجيش الإسرائيلي: لم يتم الوصول لسبب منطقي للاشتباه في حدوث سوء سلوك إجرامي في مقتل موظفي مؤسسة ورلد سنترال كيتشن عام 2024

LBCI
آخر الأخبار
2026-08-14

الرئيس بري: إسرائيل لم توقف خروقاتها واعتداءاتها على لبنان والجنوب منذ تشرين الثاني عام 2024

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

حرائق وقيظ في أوروبا... وطقس معتدل في لبنان: ما سرّ المفارقة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

ماذا لو استخدمت واشنطن النووي ضد إيران؟

LBCI
أخبار دولية
13:15

طهران تخسر بوابة أساسية للاستيراد "الامارات"

LBCI
أخبار دولية
13:04

قبل 30 أيلول 2026...رئيس البرلمان الايراني محمد باقر قاليباف في العراق لهذه الاسباب

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2026-08-07

سلام بحث مع شاتيلا خطة تطوير مطار بيروت واعتماد بوابات إلكترونية لتعزيز الخدمات

LBCI
آخر الأخبار
2026-07-19

الديوان الأميري القطري: أمير قطر ورئيس وزراء العراق أكدا على تنفيذ مذكرة التفاهم بما في ذلك ضمان حرية الملاحة بهرمز

LBCI
منوعات
2026-07-30

تحذير من إهمال "حقيبة الطوارئ" في السيارات... إليكم قائمة محتوياتها الأساسية

LBCI
أخبار دولية
2026-08-14

كاتس يدعو إلى تولي الشرطة بدل الجيش "حفظ النظام" في الضفة الغربية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

العناني في معرض رشيد كرامي الدولي بطرابلس... دعم أممي لحماية المعلم التراثي وإحيائه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

حرائق وقيظ في أوروبا... وطقس معتدل في لبنان: ما سرّ المفارقة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

ماذا لو استخدمت واشنطن النووي ضد إيران؟

LBCI
أخبار دولية
13:15

طهران تخسر بوابة أساسية للاستيراد "الامارات"

LBCI
أخبار دولية
13:04

قبل 30 أيلول 2026...رئيس البرلمان الايراني محمد باقر قاليباف في العراق لهذه الاسباب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:01

الرئيس عون في روما فما علاقة الجنوب؟

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:49

مقدمة النشرة المسائية 19-8-2026

LBCI
أخبار دولية
09:10

فرنسا تندد بتصريحات بن غفير "اللاإنسانية" بشأن غزة

LBCI
أخبار لبنان
07:58

مخزومي : تشرفت باستقبال السفير السعودي والمملكة كانت وستبقى سندا للبنان واللبنانيين

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
10:03

أدوات طبية مستعملة تُباع على أنها جديدة... توقيف 12 شخصًا ومداهمة مستودع في كسروان

LBCI
أخبار لبنان
04:34

جنبلاط استقبل وفد مجموعة العمل الأميركية من أجل لبنان... وبحثٌ في أوضاع لبنان والمنطقة

LBCI
خبر عاجل
10:18

معلومات للـLBCI: وفد إماراتي يضم نحو ٧٠ رجل أعمال سيزور لبنان في ٢٦ و٢٧ آب الجاري لتوقيع اتفاقات مع القطاع الخاص في لبنان كما سيقترح الوفد تقديم وتطوير خدمات في المطار المرافىء وعند المعابر الحدودية

LBCI
أمن وقضاء
05:08

يروّجون المخدرات من داخل مقهى في بئر حسن... توقيف اثنين منهم وضبط أسلحة وذخائر

LBCI
أمن وقضاء
02:47

بشأن الرسوم المتوجبة على الأجهزة الخلوية... بيان من وزارة الإتصالات

LBCI
أخبار دولية
03:32

القوات المسلحة الإيرانية تحذّر دول الخليج من مغبّة توفير المساعدة للجيش الأميركي

LBCI
أمن وقضاء
02:11

الجيش يوقف المتورط في جريمة القتل في منطقة أبي سمرا - طرابلس

LBCI
أخبار لبنان
07:31

الدفاع المدني: انفجار جسم غريب بآلية في ميفدون واستشهاد شخص وإصابة ثلاثة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More