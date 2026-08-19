الجيش الإسرائيلي يعلن فتح تحقيق جنائي في استشهاد الطفلة هند رجب في غزة عام 2024

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه أمر بفتح تحقيق جنائي في استشهاد الطفلة الفلسطينية هند رجب في غزة في العام 2024، والتي أثارت قضيتها غضبا دوليا بعد انتشار تسجيل صوتي لآخر اتصال معها.



وعُثر على جثمان هند رجب (5 سنوات) داخل مركبة مليئة بالرصاص في مدينة غزة، بعد أيام من آخر اتصال معها عندما أجرت في 29 كانون الثاني 2024، مكالمة هاتفية استمرت ساعات مع الهلال الأحمر الفلسطيني، في محاولة يائسة لطلب المساعدة.



وقال الجيش الإسرائيلي: "بعد مراجعة النتائج، ونظرا إلى مزاعم وجود إخفاقات في تنسيق تحرك سيارة إسعاف تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني، تقرر فتح تحقيق جنائي في الحادثة من قبل شعبة التحقيقات الجنائية في الشرطة العسكرية".