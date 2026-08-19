استشهاد سبعة فلسطينيين في غارة إسرائيلية على مركز للشرطة في غزة

استشهد سبعة فلسطينيين في غارة شنها سلاح الجو الإسرائيلي بعد ظهر الأربعاء على مركز للشرطة التي تديرها حماس في مدينة غزة، على ما أفاد مصدر طبي والدفاع المدني.



وقال المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل، لوكالة فرانس برس، "نُقل للمستشفى سبعة شهداء بينهم سيدة وأكثر من 22 إصابة، إثر غارة جوية إسرائيلية جديدة استهدفت مركز شرطة البلديات في محافظة غزة".



وأكد قسم الاستقبال والطوارئ في مستشفى الشفاء في مدينة غزة استقبال القتلى والإصابات.



وأشار إلى أن "عددا من الشهداء وصلوا أشلاء إلى قسم الطوارئ"، موضحا أن "أكثر من أربعة مصابين حالتهم حرجة أو خطيرة جدا ويحتاجون لعمليات جراحية عاجلة".



وأفاد شهود عيان بأن مبنى شرطة البلديات في البلدة القديمة بوسط مدينة غزة، استُهدف بصاروخين على الأقل ما أوقع دمارا كبيرا وأضرارا في المباني المجاورة.



