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الحكومة اليمنية تحذر من خطط للحوثيين للسيطرة على ساحل باب المندب

أخبار دولية
2026-08-19 | 09:07
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الحكومة اليمنية تحذر من خطط للحوثيين للسيطرة على ساحل باب المندب
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الحكومة اليمنية تحذر من خطط للحوثيين للسيطرة على ساحل باب المندب

قال وزير في الحكومة اليمنية المدعومة من السعودية لوكالة فرانس برس إن المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران يخططون للسيطرة على مناطق ساحلية محاذية لمضيق باب المندب، ما من شأنه أن يهدّد ممرا ملاحيا حيويا آخر بعد إغلاق طهران مضيق هرمز.
     
وأفادت ثلاثة مصادر عسكرية من الحوثيين ومتحدث باسم القوات الحكومية المتمركزة قرب باب المندب، فرانس برس، بأن المتمردين يخططون للتقدّم باتجاه تلك المناطق.
     
ومن شأن هجوم كهذا في حال نجاحه، أن يعزّز قبضة الحوثيين على أحد أكثر الممرات الملاحية ازدحاما في العالم، وهو المضيق الذي دأبوا على تهديده منذ 2023 وهاجموا قربه سفنا عدّة منذ اندلاع حرب غزة.
     
وأغلقت إيران عمليا مضيق هرمز منذ بدء الهجوم الأميركي الإسرائيلي عليها في شباط. فاكتسب مضيق باب المندب الذي يربط آسيا بأوروبا عبر قناة السويس، أهمية متزايدة لنقل النفط السعودي.
     
وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني لفرانس برس "معلوماتنا المؤكدة تفيد بأن ميليشيا الحوثي تعمل، بتوجيه ودعم من الحرس الثوري الإيراني، على تهيئة الظروف للسيطرة على مضيق باب المندب، عبر التمدّد في الساحل الغربي ومحاولة السيطرة على الجزر اليمنية الاستراتيجية في البحر الأحمر".
     
وأشار الإرياني إلى "تحشيدات عسكرية واستهداف متكرر للموانئ والأرصفة والأعيان المدنية والسفن والقدرات البحرية الحكومية".
     

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