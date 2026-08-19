ترامب يقول إنه سيلتقي كيم جونغ أون في وقت لاحق من العام الحالي

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء إنه سيلتقي الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون هذا العام، في أول لقاء بينهما منذ بدء ولايته الثانية.



وردا على سؤال صحافيين عما إذا كان يعتزم لقاء كيم في وقت لاحق من العام 2026، قال ترامب "نعم، سأفعل"، خلال جولة في مهبط جديد للمروحيات يعمل على تشييده في البيت الأبيض.



وبحسب مراقبين، قد يُعقد الاجتماع في تشرين الثاني على هامش قمة "أبيك" (منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ) في الصين.



كما قدّم الملياردير البالغ 80 عاما تقديرا رسميا ودقيقا بشكل غير معتاد لحجم الترسانة النووية لكوريا الشمالية، مشيرا إلى أنها تمتلك "57 سلاحا نوويا".



وأضاف الرئيس الجمهوري "ما كان ينبغي لهذا الأمر أن يحدث أبدا ولو كنت رئيسا لما سمحت به"، مؤكدا مجددا أنه رغم كل شيء يتمتع بعلاقة "جيدة للغاية" مع الزعيم الكوري الشمالي.



منذ ولايته الأولى (2017-2021)، تباهى دونالد ترامب بوجود علاقة خاصة تجمعه بكيم جونغ أون الذي تعتبر الاستخبارات الأميركية بلاده تهديدا رئيسيا للأمن القومي الأميركي.



وعادت هذه العلاقة لتتصدر المشهد عندما قرر الرئيس الأميركي، في خطوة فاجأت الجميع الأحد، تقليص المناورات العسكرية المشتركة مع كوريا الجنوبية؛ معتبرا أنها تبعث "رسالة عدائية وغير ملائمة على الإطلاق" إلى بيونغ يانغ.

