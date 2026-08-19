سبعة قتلى في تحطم مروحية أثناء رحلة سياحية في كينيا

قضى سبعة أشخاص بينهم ستة سياح الأربعاء إثر تحطم مروحية كانت تقلهم في رحلة سياحية بوسط كينيا، وفق ما أفادت إدارة التحقيق في حوادث الطيران وكالة فرانس برس.



وذكرت هيئة الطيران المدني الكينية أن المروحية -وهي من طراز "إي سي-130-بي 4" وتصنعها مجموعة "يوروكوبتر" الأوروبية (التي باتت تسمى "إيرباص للمروحيات")، تحطمت في الساعة 9,13 صباحا (6,13 بتوقيت غرينتش) بالقرب من جبل أولولوكوي، على بعد حوالى 250 كيلومترا شمال العاصمة نيروبي.



وقال مدير إدارة التحقيق في حوادث الطيران فريدريك كابونجي لوكالة فرانس برس إن "المروحية كانت تقل سياحا في رحلة لمشاهدة المعالم السياحية. كان على متنها سبعة أشخاص، هم الطيار وستة ركاب، ولم ينجُ أحد منهم".



وأشار إلى أن فرق الإنقاذ "عثرت على الطائرة مدمرة تماما جراء الارتطام والحريق الذي اندلع عقب ذلك".



ويعمل محققون من الإدارة حاليا في مقر شركة "ليدي لوري" (Lady Lori) المشغلة للمروحية في نيروبي، على تحديد جنسيات الضحايا.



ولفت كابونجي إلى أنه تم إرسال فريق آخر إلى موقع التحطم للتحقيق في أسباب الحادث.



وذكر الصليب الأحمر الكيني عبر منصة "إكس" أن عمليات انتشال الضحايا لا تزال جارية، لكنها "تواجه صعوبات بسبب وعورة التضاريس واستمرار اشتعال النيران في موقع التحطم".



يُعد أولولوكوي، وهو جبل مقدس لدى شعب السامبورو ويصل ارتفاعه إلى ألفي متر، وجهة شهيرة لهواة المشي لمسافات طويلة. كما توفر شركات متخصصة رحلات سياحية بالمروحيات فوق المنطقة.