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نتنياهو: إسرائيل وجهت رسالة "واضحة" إلى تركيا في سوريا
أخبار دولية
2026-08-19 | 15:11
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نتنياهو: إسرائيل وجهت رسالة "واضحة" إلى تركيا في سوريا
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن اسرائيل وجهت رسالة إلى تركيا تحذرها من إقامة قاعدة في سوريا، مقرا بذلك ضمنيا بشن ضربة في اليوم السابق.
وفي مقابلة عبر بودكاست لإذاعة الجيش، قال نتنياهو إن إسرائيل حذرت تركيا من إنشاء قاعدة، مضيفا: "على ما يبدو أنهم لم يسمعوا ذلك، لذا حرصنا على أن يفهموه بوضوح أكبر".
أخبار دولية
إسرائيل
رسالة
"واضحة"
تركيا
سوريا
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