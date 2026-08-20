الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

ترامب يهدد بتحميل "أي دولة" تساعد إيران تبعات اقتصادية "وخيمة"

أخبار دولية
2026-08-19 | 23:50
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
ترامب يهدد بتحميل &quot;أي دولة&quot; تساعد إيران تبعات اقتصادية &quot;وخيمة&quot;
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
ترامب يهدد بتحميل "أي دولة" تساعد إيران تبعات اقتصادية "وخيمة"

هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتحميل "أي دولة" تساعد إيران في جهودها الحربية تبعات اقتصادية "وخيمة"، في خطوة تعكس تصعيدا للضغوط التي تمارسها واشنطن على الجمهورية الإسلامية بعد أشهر من الحرب.
     
وكتب ترامب على منصته تروث سوشال: "أعلن اليوم أن أي دولة تسمح لمؤسساتها المالية وشركاتها ومطاراتها وهيئاتها الحكومية بتقديم أي شكل من أشكال طوق النجاة لإيران، ستواجه تبعات اقتصادية وخيمة".
     
وفي منشوره المطول، أكد ترامب أن طهران "لم تعرف كيف تغتنم الفرصة الكبيرة" لإبرام اتفاق. وقال: "لذلك، أعلن العملية الاقتصادية الأكثر سحقا على الإطلاق التي تتخذ ضد أي دولة!"، مشيرا إلى "حرب اقتصادية لم يسبق لها مثيل".
     
وأضاف موجّها كلامه إلى دول يشتبه في أنها تساعد إيران من دون تسميتها: "تهريب نفط، تبادل عملات، تحويلات سيولة نقدية، مكاتب صرافة، سجلات سفن، شركات وهمية... كل هذا يجب أن يتوقف الآن".
     
والأسبوع الماضي، هدد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إيران بعزلة اقتصادية "لم يشهد العالم لها مثيلا".
     
ورغم الهدوء النسبي الذي شهدته الضربات الصاروخية أخيرا، تواصل إيران فرض حصار على حركة الملاحة عبر مضيق هرمز عقب انهيار اتفاق إطار بين واشنطن وطهران كان يهدف إلى إعادة فتح هذا الممر الحيوي.
     
وفي الأيام الأخيرة، صرّح الجانبان بأن هناك تبادلا للرسائل، إلا أن ترامب أصرّ الثلاثاء على أن المحادثات ألغيت، ونشر خريطة تظهر مضيق هرمز وتصفه بأنه "أرض أميركية جديدة"، وهو ما عدّته إيران بمثابة "أوهام".
 
 

أخبار دولية

ترامب

إيران

تبعات اقتصادية وخيمة

LBCI التالي
أستراليا: العلاقة مع إسرائيل تمرّ بـ"أوقات عصيبة"
نتنياهو: إسرائيل وجهت رسالة "واضحة" إلى تركيا في سوريا
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2026-08-09

أكسيوس عن ترامب: "نتعامل بهدوء" مع إيران وهناك معاناة اقتصادية تواجهها

LBCI
آخر الأخبار
2026-08-09

ترامب في مقابلة مع أكسيوس: "نتعامل بهدوء مع إيران" وهناك معاناة اقتصادية تواجه طهران

LBCI
أخبار دولية
2026-07-31

ترامب يهدّد بضرب إيران "بقوة شديدة"

LBCI
أخبار دولية
2026-07-11

ترامب يهدد بأن الولايات المتحدة "ستبيد بالكامل" إيران إذا تم اغتياله

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
04:55

اليابان: كوريا الشمالية أطلقت ما يشتبه بأنه صاروخ بالستي

LBCI
أخبار دولية
02:24

إيران: إطلاق ترامب لحرب اقتصادية ضدنا محاولة لصرف الأنظار عن مشاكله الداخلية

LBCI
أخبار دولية
01:41

مجتبى خامنئي يستعين بـ"الحرس القديم" استعدادا لمواجهة طويلة مع واشنطن (فرانس برس)

LBCI
أخبار دولية
01:30

كاتس: اردوغان "يجر تركيا إلى مغامرات خطيرة في سوريا"

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
2026-04-14

غارة على منزل في سحمر... هذه التفاصيل

LBCI
آخر الأخبار
2026-03-01

رويترز عن شاهد: سماع موجة جديدة من الانفجارات القوية في الدوحة لليوم الثاني

LBCI
أمن وقضاء
2026-05-13

نقابة أطباء لبنان: قضية صوفي مشلب دفعت إلى تطوير آليات التحقيق في الأخطاء الطبية

LBCI
أخبار دولية
2026-05-04

محادثات أوروبية-أميركية مرتقبة في باريس بعد تهديد ترامب برسوم جديدة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
04:35

هذا ما أوضحه رئيس المجلس الأعلى للجمارك مصباح الخليل للـLBCI بشأن السكانر في معبر المصنع

LBCI
أخبار لبنان
04:20

السفير السعودي للـLBCI من معبر المصنع: لو لم تكن هناك ثقة لما كنا موجودين هنا

LBCI
آخر الأخبار
03:40

وزير الأشغال فايز رسامني للسفير السعودي من معبر المصنع: نفهم ما حصل في الماضي وكيف فقذنا الثقة مع المملكة العربية السعودية... ولبنان بحاجة الى استثمارات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

العناني في معرض رشيد كرامي الدولي بطرابلس... دعم أممي لحماية المعلم التراثي وإحيائه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

حرائق وقيظ في أوروبا... وطقس معتدل في لبنان: ما سرّ المفارقة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

ماذا لو استخدمت واشنطن النووي ضد إيران؟

LBCI
أخبار دولية
13:15

طهران تخسر بوابة أساسية للاستيراد "الامارات"

LBCI
أخبار دولية
13:04

قبل 30 أيلول 2026...رئيس البرلمان الايراني محمد باقر قاليباف في العراق لهذه الاسباب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:01

الرئيس عون في روما فما علاقة الجنوب؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
10:03

أدوات طبية مستعملة تُباع على أنها جديدة... توقيف 12 شخصًا ومداهمة مستودع في كسروان

LBCI
خبر عاجل
10:18

معلومات للـLBCI: وفد إماراتي يضم نحو ٧٠ رجل أعمال سيزور لبنان في ٢٦ و٢٧ آب الجاري لتوقيع اتفاقات مع القطاع الخاص في لبنان كما سيقترح الوفد تقديم وتطوير خدمات في المطار المرافىء وعند المعابر الحدودية

LBCI
حال الطقس
03:57

الحرارة الى ارتفاع... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان

LBCI
آخر الأخبار
15:47

عدد كبير من القتلى والجرحى في حادث سير على طريق شحيم- جدرا

LBCI
أخبار دولية
01:41

مجتبى خامنئي يستعين بـ"الحرس القديم" استعدادا لمواجهة طويلة مع واشنطن (فرانس برس)

LBCI
صحف اليوم
00:34

بري لـ"الجمهورية": أكبر خطئية وأكبر جريمة ارتُكبت بحق الجنوب هي إنهاء فترة انتداب "اليونيفيل"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

حرائق وقيظ في أوروبا... وطقس معتدل في لبنان: ما سرّ المفارقة؟

LBCI
آخر الأخبار
13:21

رويترز: رئيس الموساد الإسرائيلي الجديد جوفمان أجرى اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية السوري الشيباني في 14 آب تناول الوجود العسكري التركي في سوريا

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More