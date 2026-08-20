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هجمات روسية على كييف... وسقوط قتلى
أخبار دولية
2026-08-20 | 01:26
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هجمات روسية على كييف... وسقوط قتلى
أعلنت السلطات الأوكرانية عبر تطبيق تيليغرام، أن هجمات روسية بصواريخ باليستية قتلت ثمانية أشخاص على الأقل وأصابت 33 آخرين في كييف في وقت مبكر اليوم، وألحقت أيضا أضرارا بمبان وتسببت بانقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء من العاصمة الأوكرانية.
وكشف رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو أن أشخاصا حوصروا داخل مبنى سكني، وحرائق اندلعت في مواقع عدة، كما تعرضت منشآت غير سكنية ومستودعات ومستشفى للأطفال للقصف.
وأفاد شاهد من رويترز بسماع أكثر من 12 انفجارا.
أخبار دولية
هجمات روسية
كييف
قتلى
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